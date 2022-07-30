Başakşehir Belediyesi, 3 Nolu Yol'da çalışmaları tamamladı

Başakşehir Belediyesi, İBB'nin yapmadığı öne sürülen 6 bin 200 metre uzunluğundaki 3 Nolu Yol'da çalışmaları tamamladı. İlçe ulaşımında öneme sahip yeni yolda test sürüşü yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir ve Ziya Gökalp mahalleleri üzerinden TEM Otoyolu'na bir bağlantı yolu daha kazandırdıklarını söyledi.

Başakşehir Belediyesi ; eğitim, kültür sanat, sağlık ve spor yatırımlarının yanı sıra ulaşım yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Ulaşım yatırımları çerçevesinde şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatarak sürücülerin zamandan tasarruf etmesini sağlaması planlanan 3 Nolu Yol'daki yapım çalışmaları tamamlandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Mimar Kemalettin Bulvarı'ndan başlayıp Necmettin Erbakan Caddesi, Seyrantepe Caddesi ve Karşıyaka Caddesi'ne kadar uzanan yeni yolda incelemelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmadığı öne sürülen 3 Nolu Yol'un Başakşehir Belediyesi tarafından yapıldığını vurgulayan Başkan Kartoğlu, "Başakşehir 1. Etap ile TEM Otoyolu arasındaki bağlantıyı sağlayan yol, Ziya Gökalp ve Başakşehir mahallelerimiz ile Küçükçekmece-Halkalı istikametini de birbirine bağlıyor. Aynı zamanda Kayaşehir, Altınşehir ve Güvercintepe mahallelerimizdeki komşularımız, çok rahat bir şekilde bu yolu kullanacak" dedi.

Başkan Kartoğlu test sürüşü yaptı

3 Nolu Yol'da test sürüşü de yapan Başkan Kartoğlu, "Bu yol, aynı zamanda okullar açıldığında öğretmen, öğrenci ve velilerimize ulaşım kolaylığı sağlayacak. Komşularıma yeni müjdeler de vermek istiyorum. Ulaşıma hız katmak için Hürriyet Bulvarı Bağlantı Yolu'nu hizmete açtık, Melikgazi Bağlantı Yolu'nda ise sona yaklaştık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL