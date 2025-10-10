Barzani'nin hava sahasının yeniden açılması talebini Türkiye olumlu karşıladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin hava sahasının açılması ve Süleymaniye'ye Türkiye tarafından yeniden uçak seferlerinin başlatılması talebi, Türkiye tarafından olumlu karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde dün kabul etti. Görüşmede IKBY Başkanı Barzani, bir dizi talepte bulundu. Barzani'nin talepleri arasında hava sahasının yeniden açılması ve Türk uçaklarının Süleymaniye'ye sefer düzenlemeleri yer aldı. Türkiye tarafı Barzani'nin taleplerini olumlu karşıladı. IKBY Başkanlığı, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'na yönelik yasağın kaldırılması kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Süleymaniye Valisi Haval Ebubekir, Türkiye'nin Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'na uyguladığı uçuş yasağının kaldırılması yönünde karar alındığını duyurdu.

Önümüzdeki günlerde hava sahasının yeniden açılması ve Türkiye'den uçak seferlerinin başlatılması bekleniyor. Uçak seferlerinin yeniden planlanması ile bölgedeki ticaret hacminin hızlıca artması hedefleniyor. - SÜLEYMANİYE