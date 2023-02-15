Barzani, depremin vurduğu İslahiye'de: 'Türkiye güçlü yönetimiyle bu acıları geride bırakacaktır'

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin en çok yıkıma yol açtığı yerlerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret etti.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin en çok yıkıma yol açtığı yerlerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret etti. Ziyarette açıklama yapan Barzani, "Başsağlığı mesajımızı iletmek için geldik. Türkiye güçlü yönetimiyle bu acıları da geride bırakacaktır" dedi.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin en çok yıkıma yol açtığı noktalarından biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret etti. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, ziyaret sırasında Kuzey Irak'tan arama kurtarma çalışmalarına yardım için gelen ekiplerle de bir araya geldi.

"Türkiye güçlü yönetimiyle bu acıları geride bırakacaktır"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Neçirvan Barzani, "Bugün milletimiz adına Türkiye devleti ve Türkiye milletine başsağlığı mesajımızı iletmek için geldik. Sizin acılarınız bizim acılarımızdır, sizin kötü günleriniz bizim kötü günlerimizdir. Bizim ihtiyaç duyduğumuz günlerde Türkiye devleti ve Türkiye hükümeti her seferinde bize yardımcı olmuşlardır. Acılarınızı paylaşmak ve vefa duygularımızı iletmek için bugün buradayız. Bu depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa diliyoruz. Eminiz ki Türkiye bu kötü günleri de geride bırakacak güce sahiptir. Türkiye güçlü yönetimiyle bu acıları da geride bırakacaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından Kuzey Irak'tan gelen arama-kurtarma ve sağlık görevlileri ile hatıra fotoğrafı çektiren Neçirvan Barzani'ye AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker eşlik etti. - GAZİANTEP