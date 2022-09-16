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Bartın yerel haberleri | Bartın AFAD tatbikat farkındalık eğitimleriyle güçlü kalıyor

Yerel Haberler

Bartın yerel haberleri | Bartın AFAD tatbikat farkındalık eğitimleriyle güçlü kalıyor

Bartın habere göre Bartın AFAD tatbikat farkındalık eğitimleriyle güçlü kalıyor.

Bartın AFAD tatbikat farkındalık eğitimleriyle güçlü kalıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı - AFAD Bartın müdürlüğü personellerine afet farkındalık eğitimi, deprem anı uygulaması ve yangın farkındalık hizmet içi eğitimleri devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı - AFAD Bartın Müdürlüğü personelleri tarafından Bartın Deniz Kuvvetleri Pelikan Tesisleri Komutanlığı personellerine yönelik afet farkındalık eğitimi ve deprem anı uygulaması eğitimi, Şehit Cem Kanbur Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi personellerine yönelik afet farkındalık ve yangın farkındalık eğitimi verilerek yangın tatbikatı gerçekleştirildi. - BARTIN

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bartın AFAD Yerel Haberler

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