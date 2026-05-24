Bartın'da Kızılay’ın Kurban Kampanyasına Yoğun İlgi: Vali, Milletvekili ve Kaymakamdan Bağış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini açıkladığı Türk Kızılay tarafından başlatılan "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" isimli kampanya Bartın'da yoğun ilgi görüyor. Türk Kızılay Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinin ardından Bartın Valisi Nurtaç Arslan, kurbanın kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Kızılay'a bağışlamıştı. Yalçın ve Kızılay yöneticilerinin ziyaret ettiği, Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu ve Amasra kaymakamı Muhammed Çetin'in ardından AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz da kampanyaya destek verdi.

AK Parti İl Başkanı Arslan, Kızılay'a yapılan bağışlarla, vacip olan bir ibadetin yerine getirmek istediklerini ve dünyanın çeşitli coğrafyasında bayramı mazlum geçirenlere küçük de olsa bir el uzatmak istediklerini kaydetti. Ayrıca kendisinin Bartın'da kurban keseceğini de sözlerine ekleyen Arslan, ekonomik imkanı olan herkesin Kızılay'a bağış yapması için çağrıda bulundu.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz da, kampanya için bilgilendiren Yalçın ve Kızılay ekibine, yürüttükleri ulvi görev ve sorumluluk için de teşekkür etti. Aldatmaz, her zaman milletinin yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, dünyanın diğer ucundaki mazlumları da asla unutmadığını ve unutmayacağını kaydetti. Aldatmaz, köklü bir tarihe sahip olan Kızılay gibi kuruluşlar vasıtasıyla Türk milletinin bir elinin de farklı coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerinin üzerinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Arslan ve Aldatmaz, tüm İslam coğrafyasının Kurban Bayramı'nı da kutladı.

Kampanyaya destek verenlere teşekkür plaketi de takdim eden Yalçın, kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü kaydetti. Kampanyanın önem ve sorumluluğunun da farkında olduklarını hatırlatan Yalçın, "Kurban Bayramı öncesi bağış kampanyalarını sürdürmeye ve iyiliğe vesile olmayı sürdürüyoruz. Güzel örneklerin ve yardımların çoğaldığı Bartın'da yaşamak için şehrin önde gelen isimlerinin bu yolda örnek olması büyük önem taşıyor. Birlik ve beraberliğin yanı sıra yardımseverliği ile de öne çıkan şehrimizde insanlar kurban bağışının önemini çok iyi idrak ediyor. Bu nedenle kampanyamız, yoğun ilgi görüyor. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz, Allah-ü Teala, ibadetlerini, dualarını ve niyetlerini hayırlı eylesin. İsteyen herkesi Kızılay'ımızın uzattığı bu yardım, destek elini tutmaya ve ülkemizin ve dünyamızın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine de bayram yaptırmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı