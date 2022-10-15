Bartın haberleri... Bartın'da maden ocağındaki patlama sonrası ailelerin acı bekleyişi sürüyor
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Bartın haberi: Bartın'da maden ocağındaki patlama sonrası ailelerin acı bekleyişi sürüyor Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama sonrası ailelerin bekleyişleri sürüyor.
Bartın'da maden ocağındaki patlama sonrası ailelerin acı bekleyişi sürüyor
BARTIN - Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama sonrası ailelerin bekleyişleri sürüyor.
TTK Karadon Müessesesine bağlı meden ocağında meydana gelen patlama sonrası ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.
Maden ocağı önünde ekiplerin dağıttı battaniye ile ısınmaya çalışan aileler burada maden ocağından gelecek haberi bekliyor.
Aileler birbirlerini teselli ederken ekiplerin de hummalı çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel