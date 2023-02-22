Bartın'dan odun yüklenen kamyonlar deprem bölgesine hareket etti

Bartın Orman İşletme Müdürlüğü nezaretinde hazırlanan odunlar depremzedelerin ısınma ihtiyacının giderilmesi için deprem bölgelerine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan deprem felaketinin yaraları sarılıyor. Bartın'ın Ulus ilçesinde de vatandaşlar Orman İşletme Müdürlüğü'nün koordinesinde hazırlanan odunları kamyonlara yükledi. Geçen yıl yaşadıkları sel felaketinin ardından yaralarını saran Bartınlılar deprem felaketi yaşayan vatandaşların imdadına koştu. İlker Toprak, "Orman işi yapıyoruz. Şimdi de Türkiye'nin bir tarafında afet oldu. Yardım için çalışıyoruz. Zamanında bizde de oldu. Herkes yardıma geldi. Şimdi de borcumuzu öder gibi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Madencilerimiz de gitti. İnsanların canını kurtardılar. Hala deprem bölgesindeler. Biz de o depremzedeler üşümesin diye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'nin tek millet olduğunu görmüş olduk. Bütün milletimiz imkanlarını kullanarak yardım etmeye devam ediyor" dedi.

Ulus'un Kumluca köyünde yaşayan kamyon şoförü Rahmi Bodur, "İki sefer afeti gördüm. Gerekirse on üç kez daha gideriz. Oradaki vatandaşların halini gördük. İçler acısı. Gidip görmek gerekir" diye konuştu.

Orman Bölge Müdürlüğü Bartın İşletme Müdürü Temel Nadir, 850 tona yakın odunun kamyonlarla bölgeye gönderildiğini ifade etti. Odun sevkiyatlarının ihtiyaca göre devam edeceği öğrenildi. - BARTIN