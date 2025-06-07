Bartın'da Kurban Bayramı'nda Dualarla Kurban Kesildi

Bartın'da Kurban Bayramı'nda Dualarla Kurban Kesildi
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Bartın'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde, 930 kiloluk tosunun ilgi odağı olduğu dualarla hayvanlar kesildi. Ulus ilçesindeki bir çiftlikte 93 adet büyük baş hayvan kesiminden sonra etler hisse sahiplerine dağıtıldı.

Bartın'da kurbanlar dualarla kesildi

İlgi odağı ise 930 kiloluk tosun oldu

BARTIN - Bartın'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde dualarla kurbanlar kesildi. İlgi odağı ise 930 kiloluk tosun oldu

Kurban Bayramı'nın ilk günü Bartın ve ilçelerinde dualarla hayvanlar kurban edildi. Hayvanların iriliğine ve bütçelere göre kimileri tek başına bir hayvan kurban ederken kimileri ise hisseye girdi.

Ulus ilçesi Kasımlar Mahallesi'ndeki bir çiftlikte ise 93 adet büyük baş hayvan gwtirilen tekbir ve yapılan dualar eşliğinde kesildi. Hayvanlar arasında en büyük ilgi ise 930 kilo gelen tosun gördü. 50 kişilk ekip tarafından yapılan kesimin ardından ise etker pay edilerek hisse sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİ UZUN - Yerel
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