Bartın'da Kurban Bayramı'nda 930 Kiloluk Tosun İlgili Odağı Oldu

Bartın'da Kurban Bayramı'nda 930 Kiloluk Tosun İlgili Odağı Oldu
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Bartın'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde dualarla hayvanlar kesildi; en dikkat çekici kurban 930 kiloluk tosun oldu. 50 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen kesim sonrası etler hisse sahiplerine dağıtıldı.

Bartın'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde dualarla kurbanlar kesildi. İlgi odağı ise 930 kiloluk tosun oldu

Kurban Bayramı'nın ilk günü Bartın ve ilçelerinde dualarla hayvanlar kurban edildi. Hayvanların iriliğine ve bütçelere göre kimileri tek başına bir hayvan kurban ederken kimileri ise hisseye girdi.

Ulus ilçesi Kasımlar Mahallesi'ndeki bir çiftlikte ise 93 adet büyük baş hayvan getirilen tekbir ve yapılan dualar eşliğinde kesildi. Hayvanlar arasında en büyük ilgi ise 930 kilo gelen tosun gördü. 50 kişilik ekip tarafından yapılan kesimin ardından ise etler pay edilerek hisse sahiplerine teslim edildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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