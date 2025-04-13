Bartın'da kanlı kefenle İsrail protestosu

BARTIN - İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü katliam, Bartın'da kanlı kefenli eylemle protesto edildi.

Hükümet Caddesi'nde Arap Camii önünde Ümmet ve Kudüs Platformu tarafından Filistin'e destek için gösteri düzenlendi. Platform üyesi kadınlardan bazıları saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocukları temsilen kırmızıya boyanan kefenlerde oyuncak bebeklerle eyleme katıldı. Filistinli üniversite öğrencilerinin de katıldığı eylemde, dev Türk ve Filistin bayrakları açıldı.

Yapılan basın açıklamasında tüm dünyaya çağrıda bulunularak, İsrail'in yaptığı zulüm ve katliamların durdurulması istendi. Cadde ortasında konulan tabure ve sandalyelerde bir süre sessizce oturan grup, ilahileri dinleyerek tekbir getirdi. Yapılan duaların ardından program sona erdi.