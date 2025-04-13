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Bartın'da Filistin'e Destek Eylemi: Katliamlar Protesto Edildi

Bartın'da Filistin'e Destek Eylemi: Katliamlar Protesto Edildi
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Bartın'da Ümmet ve Kudüs Platformu tarafından düzenlenen eylemde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Eylemde, hayatını kaybeden Filistinli çocukları temsilen kırmızı kefenler giyilmiş ve dualar edilmiştir.

İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü katliam, Bartın'da kanlı kefenli eylemle protesto edildi.

Hükümet Caddesi'nde Arap Camii önünde Ümmet ve Kudüs Platformu tarafından Filistin'e destek için gösteri düzenlendi. Platform üyesi kadınlardan bazıları saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocukları temsilen kırmızıya boyanan kefenlerde oyuncak bebeklerle eyleme katıldı. Filistinli üniversite öğrencilerinin de katıldığı eylemde, dev Türk ve Filistin bayrakları açıldı.

Yapılan basın açıkalamasında tüm dünyaya çağrıda bulunularak, İsrail'in yaptığı zulüm ve katliamların durudurulması istendi. Cadde ortasında konulan tabure ve sandalyelerde bir süre sessizce oturan grup, ilahileri dinleyerek tekbir getirdi. Yapılan duaların ardından proram sona erdi. - BARTIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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