Bartın'da Çocuk İstismarcısı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bartın'da Çocuk İstismarcısı Tutuklandı
Haber Videosu

Bartın'da sosyal medya üzerinden bir çocuğu kandırarak istismar eden 37 yaşındaki R.A. tutuklandı. Ailenin şikayeti üzerine yapılan operasyon sonucunda R.A. cezaevine gönderildi.

Bartın'da çocuk istirmarcısı tutuklandı

BARTIN - Bartın'da bir çocuğu sosyal medya hesabı üzerinden kandırıp istismar eden şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bartın'da yaşayan 37 yaşındaki R.A., sosyal medya hesabı ile yaşı küçük bir kız çocuğunu tuzağına düşürdü. İddiaya göre, yaşını küçük olarak tanıtan R.A., çocuğu kandırarak istismarda bulundu. Ailenin şikayeti üzerine Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalarda şahsın kimlik ve adres bilgilerini tespit eden ekipler cumhuriyet savcısının talimatı ile operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan R.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, R.A.'nın tehdit ve hakaret suçlarından da bir suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EDA KOÇ - Yerel
Burak Özçivit sezon finali sonrası imaj tazeledi

Sakallar gitti, yeni tarz geldi! Burak Özçivit'ten radikal değişim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti, aylar sonra ceset parçalarına ulaşıldı

Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti
Javier Bardem'den canlı yayında İsrail'e sert tepki: Bu bir soykırım

İran-İsrail savaşında tarafını seçti, canlı yayın bir anda kesildi
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Mal varlığı dondurulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi

Mal varlığı dondurulmuştu! Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.