Bartın'da "15 Temmuz" yürüyüşü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın'da "15 Temmuz" yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bartın'da '15 Temmuz' yürüyüşü

Bartın'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü" etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla düzenledikleri yürüyüşün ardından meydanları doldurdu.

Bartın'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü" etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla düzenledikleri yürüyüşün ardından meydanları doldurdu.

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde vatandaşlar demokrasi nöbeti için meydanlara koştu. Bartın'da 15 Temmuz etkinlikleri '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Yürüyüşü' ile başladı. Bartın Valiliği önünde buluşan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz etkinliklerinin gerçekleşeceği Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşte gençler tarafından dev Türk bayrağı taşındı. Evlerindeki vatandaşlarda yürüyüş kortejini Türk bayraklarıyla selamlayıp alkışlarla destek verdi. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Demokrasi Bartın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title