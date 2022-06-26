Barodan "İş Hukuku Uygulamaları" konulu seminer Erzincan Barosunca "İş Hukuku Uygulamaları" konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi. Erzincan Barosunca "İş Hukuku Uygulamaları" konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi. Avukat Ahmet Evcimen'in sunumu eşliğinde gerçekleşen seminere çok sayıda Erzincan Barosuna kayıtlı avukat katıldı. Baro Başkanı Adem Aktürk, "Güzel sunumu ve paylaştığı kıymetli bilgiler için Ahmet Evcimen'e teşekkür ederiz. Meslektaşlarımızın bilgilerine, deneyimlerine ne kadar katkı sunabilirsek bizler için büyük mutluluk kaynağı olacaktır." dedi. - ERZİNCAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Erzincan Yerel Haberler

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