Baro Başkanı Aktürk: "Mübarek Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baro Başkanı Aktürk: "Mübarek Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Baro Başkanı Aktürk: 'Mübarek Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum'

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, bayramların dayanışma ve paylaşım ruhu ile kardeşliği güçlendirdiğimiz çok değerli ve müstesna zamanlar olduğunu kaydetti.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, bayramların dayanışma ve paylaşım ruhu ile kardeşliği güçlendirdiğimiz çok değerli ve müstesna zamanlar olduğunu kaydetti.

Aktürk, yayımladığı mesajda; "Bayramlar, zorluklar içinde olan herkese ulaşmak, olanların ihtiyaçlarını gidermek, yetimlerin başlarını okşamak, sevinçlerle birlikte acıları da paylaşabilmek adına önemli günlerdir.

Büyüklerimizi ziyaret ederek, küçükleri sevindirerek, gönülleri kazanarak bu mübarek günleri, manevi önemine uygun şekilde yaşamalı ve yaşatmalıyız.

Allah adına kesilen kurbanların makbul olmasını temenni ediyorum. Kurban, bu dünyada misafir olduğumuzun tekrar tekrar hatırlanmasıdır. Kurban, Allah'a, kardeşlerimize, kardeşliğe ve dayanışmaya yakınlaşmadır. Kurbanlarını paylaşan kardeşlerimize sevgi ve merhameti bütün topluma yaydıkları için teşekkür ediyorum. Bayram dolayısıyla, şehitlerimize bir kez daha, Allah'tan rahmet diliyorum. Bu duygularla, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını en içten duygularımla kutluyor; birlik ve beraberliğimize, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Kurban Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title