Barlar Sokağı çalışanları müzik saatlerinin eskiye dönmesini istiyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan eğlence mekanlarının bulunduğu Barlar Sokağı'nda bulunan işletmeciler, müzik saatlerinin pandemi öncesindeki gibi olmasını istiyor. Marmaris'in simgesi Barlar Sokağı esnafı müzik kısıtlamalara isyan ederek, ellerinde "koronavirüs bitti, tedbirler kaldırılsın" yazılı pankartlar ile duruma bir önce çözüm bulunmasını istedi.

Dünyaca ünlü turizm kenti Marmaris'te yaz sezonunun açılması ile birlikte eğlence sektörü de hareketlenmeye başladı. Hareketlenen eğlence merkezlerinden biri olan ve 90'ın üzerinde kafe, bar mekanları olan Marmaris Barlar Sokağı çalışanları, kapanma saati 01.00 olan müzik kısıtlama saatlerine isyan ederek, "virüs bitti, mesafe bitti, tedbirler kaldırılsın" diye sloganlar attı. İş yerlerine de pankartlar asan esnaf, muhteşem doğası ve gece hayatı ile ünlü Marmaris'e gelen yerli ve yabancı turistler de eğlenmek istediklerini belirterek, saatlerin çok erken olduğunu ve eski yıllarda olduğu gibi müzik yayınının saat 03.00'te son bulmasını istedi. Ellerinde pankartlar ile sloganlar atan işletmeci ve çalışanlar olaysız bir şekilde dağılırken, kısıtlamaların kalkmasını ve sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını istedi. - MUĞLA