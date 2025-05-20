Bariyerlere Sıkışmış Motosiklet Trafik Ekiplerinin Dikkatini Çekti

Bariyerlere Sıkışmış Motosiklet Trafik Ekiplerinin Dikkatini Çekti
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Bariyerlere Sıkışmış Motosiklet Trafik Ekiplerinin Dikkatini Çekti
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Aydın-Muğla Karayolu'nda trafik devriye ekiplerinin dikkati sayesinde, bariyerlere sıkışmış bir motosiklet bulundu. Motosikletin plakasız olduğu ve kazaya karıştığı düşünüldü. Ekipler, motosikletin sahibine ulaşıp teslim edilmesini sağladı.

Bariyerlere sıkışmış motosikleti trafik ekiplerinin dikkati ortaya çıkardı

AYDIN - Aydın- Muğla Karayolu üzerindeki otoban bağlantı yolunda, bölge trafik devriye ekiplerinin dikkati sayesinde, bariyerlere sıkıştırılmış halde terk edilmiş bir motosiklet bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Muğla Bulvarı üzerindeki otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede devriye gezen trafik ekipleri, bariyerlere sıkışmış şekilde bir motosiklet olduğunu fark etti. Olay yerinde trafik güvenliğini alan ekipler, daha sonra motosikleti incelemeye aldı. İlk bakışta kazaya karıştığı sanılan ve plakasız olduğu tespit edilen motosikletin, çevresinde ise herhangi bir kişi bulunamadı. Yapılan incelemede, motosikletin bariyerlerden geçirilmek istenildiği ancak başarılı olunamayınca olay yerinde bırakıldığı düşünülürken, ekiplerin dikkati sayesinde muhafaza altına alınan plakasız motosiklet, çekici marifetiyle otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatan bölge trafik ekipleri, yaptıkları detaylı araştırma sonucunda motosikletin sahibine kısa sürede ulaşırken, şahsın motosikleti otoparktan teslim alacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
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