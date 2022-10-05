Barınaktaki sokak hayvanlarını elleriyle beslediler

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde anaokulu öğrencileri, Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi'ni ziyaret ederek hayvanlarını elleriyle besledi.

Akyazı İnönü Anaokulu öğrencileri, okul müdürü Sebiha Yazıcı ve sınıf öğretmeni Ayşe Düzeltici ile birlikte Akyazı Sokak Hayvanları Bakımevini ziyaret etti. Tüm canlıların yaşam haklarına saygı duymaları ve onlarla kaliteli bir yaşam sürebilmeleri amacı ile düzenlenen ziyarette minik öğrenciler, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirmenin kayıt altına alınması gibi işlemlerin yapıldığı tesisi gezdi. Minik öğrenciler getirdikleri mamalarla hayvan dostlarını beslerken, Akyazı Belediyesi Veteriner Hekimi Leyla Coşkun, bakımevinde gerçekleştirilen çalışmalar ve hayvanlar hakkında öğrencileri bilgilendirdi. - SAKARYA