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Barboros Ortaokulu'ndan Öğrencilere Çorba İkramı

Barboros Ortaokulu'ndan Öğrencilere Çorba İkramı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Barboros Ortaokulu, 'Bir Kepçe Çorba Güne Zinde Başla' projesi kapsamında öğrencilerine her hafta bir gün sabah çorba ikram ediyor. Bu uygulama ile öğrencilere kahvaltı yapma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Barboros Ortaokulu öğrencilerine haftada bir gün sabah çorba ikram ediliyor.

Barboros Ortaokulunda 'Bir Kepçe Çorba Güne zinde başla' projesi kapsamında iki yıldır haftada bir gün sabah ilk ders saati öncesi öğrenciler çorba ikram ediliyor. Okul yönetimi tarafından yapılan proje çerçevesinde her hafta Çarşamba günü sabah erken saatte gelen çorbalar öğretmenler ve hizmetliler tarafında karton bardaklara konularak yanında ekmek ile çocuklara dağıtılıyor. Ders öncesi öğrenciler sıralarında çorba ve ekmeği tükettikten sonra derse başlıyor. Geçen yıldan bu yana süren çalışma ile öğrencilere kahvaltı yapma ve çorba içme alışkanlığı kazandırılması amaçlanırken projenin uzun süre devam ettirilmesi hedefleniyor. Okul öğretmenleri çorba gününde öğrencilerin daha başarılı ve zinde olduğunu iddia ederken, evde kahvaltı yapamadıklarını çorba içtikleri günde hiç acıkmadan zamanın geçtiğini belirttiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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