Bankaya giderken elindeki paralar rüzgarla savruldu: Vatandaşlar tek tek yerden topladı

KIRIKKALE Kırıkkale'de bankaya giderken elindeki 8 bin TL'yi yere düşürdü. Rüzgarın etkisiyle caddeye savrulan paralar, vatandaşlar tarafından toplanıp sahibine teslim edildi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kırıkkale'de Zafer Caddesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, iş yerinden ayrıldıktan sonra bankaya para yatırmaya giderken elindeki 8 bin TL'yi düşürdü. Rüzgarında etkisiyle banknotlar caddeye savruldu.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların çevreye saçılan banknotları toplamak için seferber olduğu yer alıyor. Bazı vatandaşlar banknotları havada yakalarken bazı vatandaşlar da rüzgarın savurduğu banknotları tek tek yerden topladı. Onlarca vatandaş tarafından eksiksiz toplanan 8 bin TL, sahibine teslim edildi.