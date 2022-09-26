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Banka önünde metrelerce promosyon kuyruğu oluştu

Yerel Haberler

Banka önünde metrelerce promosyon kuyruğu oluştu

Beylikdüzü'nde 7 bin 500 lira promosyon alabilmek için özel bir banka önünde sıraya giren vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu.

Beylikdüzü'nde 7 bin 500 lira promosyon alabilmek için özel bir banka önünde sıraya giren vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu.

Beylikdüzü'nde vatandaşlar, özel bir bankanın önünde promosyon ücretlerinin 7 bin 500 liraya kadar çıkmasıyla sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. Banka önünde saatlerce bekleyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Uzun süre beklemesine rağmen sıra sebebiyle işlemlerini mesai saatinden önce halledemeyen vatandaşlar ise duruma isyan etti.

Banka önünde bekleyen vatandaşlardan Selma Güleryüz, "Saat 14.30'da geldik 17.00'a kadar bekledik. 17.00'da banka kapandı biz de ayakta kaldık. Promosyon için gelmiştik belki bir ümit alırlar diye ama çok kalabalık olduğu için işlemlerimizi yaptırmadık. Sabah tekrardan gelmeyi düşünmüyorum. Halledebilirsem internet üzerinden halledeceğim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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