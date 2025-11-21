Haberler

Bangladeş'te 5.7 Şiddetinde Deprem: 5 Can Kaybı ve 100 Yaralı

Güncelleme:
Bangladeş'in Narsingdi kentinde meydana gelen 5.7 şiddetindeki depremde 5 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, başkent Dakka'da da binaların hasar gördüğü bildirildi.

Bangladeş'te meydana gelen 5.7 şiddetinde depremde can kaybının 1'i çocuk 5'e yükseldiği 100 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'ya 40 kilometre mesafedeki Nasringdi kentinde yerin 10 km derinliğinde 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde can kaybının 1'i çocuk 5'e yükseldiği 100 kişinin de yaralandığı açıklandı. Narsingdi'deki yaralılar hastaneye kaldırılırken yoğun nüfuslu başkent Dakka ve birçok bölgede binaların hasar gördüğü açıklandı.

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başbakanı Muhammed Yunus yaralılar arasında Dakka Üniversitesi öğrencileri, Gazipur kentindeki fabrika işçileri ve depremin merkez üssü olan Narsingdi sakinlerinin bulunduğunu söyledi ancak can kayıplarına ilişkin detay vermedi. Yunus, durumun yakından takip edildiğini ve depremden etkilenen bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Depremin Hindistan'da da hissedildiği ancak herhangi bir can kaybı ve hasarın yaşanmadığı kaydedildi. - DAKKA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
