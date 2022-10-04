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Bangladeş karanlığa gömüldü

Yerel Haberler

Bangladeş karanlığa gömüldü

Bangladeş'te elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin büyük bir kısmı karanlığa gömüldü.

Bangladeş'te elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin büyük bir kısmı karanlığa gömüldü.

Bangladeş'te ulusal elektrik şebekesindeki arıza nedeniyle başkent Dakka dahil ülkenin neredeyse tamamında elektrik kesintisi meydana geldi. Devlet tarafından işletilen Bangladeş Enerji Geliştirme Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin doğu kesimindeki bir bölgede elektrik iletiminin kesildiği ve yaklaşık 140 milyon kişinin elektriksiz kaldığı ifade edildi.

Kurulun Sözcüsü Shamim Hasan, şebekenin yerel saatle 14.00 sıralarında arızalandığını ve kuzeybatıdaki bölgeler dışında ülkenin geri kalanının elektriksiz kaldığını belirtti. Mühendislerin arızanın nedenini ve yerini tespit etmek için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Hasan, arızanın giderilmesinin saatler sürebileceğini söyledi. - DAKKA

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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