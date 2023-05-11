Bandırmalılar günü coşkuyla kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırmaspor Taraftarlar Derneği tarafından her sene 10 Mayıs'ta geleneksel olarak düzenlenen "10.5 Bandırmalılar Gününü" kutlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırmaspor Taraftarlar Derneği tarafından her sene 10 Mayıs'ta geleneksel olarak düzenlenen "10.5 Bandırmalılar Gününü" kutlandı.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı Mendirek ve sahil şeridinde toplanan binlerce kişi, Bandırmaspor'un kuruluş tarihi olan 1965 yılı nedeniyle saat 22.30'da aynı anda 1965 adet meşale yaktılar. Sahil boyunda gerçekleşen kutlamalar sonrasında taraftarlar tezahüratlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Kutlamalar olaysız bir şekilde dağıldı.

2010 yılında ilk kez Bandırmaspor taraftarlarınca kutlanan "10 Mayıs Dünya Bandırmalılar Günü" bu sene de coşkuyla kutlandı. Bandırma Belediyesi tarafından Sahil Bandı'nda organize edilen etkinliğe binlerce Bandırmalı bayraklar, atkılar ve meşalelerle akın etti. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'un ilk meşaleyi ateşlemesinin ardından 1965 meşale ile saat tam 10,5'ta gece aydınlandı.

Sahil Bandında yakılan meşalelerden sonra Cumhuriyet Meydanı'na tezahürat atarak yürüyüş yapıldı. Kutlamalar olaysız bir şekilde dağıldı. - BALIKESİR