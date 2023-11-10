Bandırma, Ulu Önder'i Hasretle ve Minnetle Andı

Bandırmalılar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85’inci yılında bir kez daha sevgi ve saygıyla andı.

Bandırmalılar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85'inci yılında bir kez daha sevgi ve saygıyla andı.

Atatürk'ü anma programları, Bandırma'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni ile başladı. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Bandırma'da da siren sesleriyle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı'yla Kent Meydanı'nda bayraklar yarıya indirildi. Akabinde günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar yapıldı, şiirler seslendirildi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde devam eden programda Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Atatürk'ü anma programı çerçevesinde hazırladıkları sinevizyon, şiirsel koro ve müzik dinletisi ile izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Programın ardından Belediye Başkanı Tolga Tosun emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Bandırma Belediyesi tarafından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için Cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutuldu.