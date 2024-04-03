Bandırma Ticaret Odası Ramazan Yardımlarına Devam Ediyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde her yıl Oda ve Borsalar tarafından yapılan Ramazan yardımları bu yıl da devam etti.

Bandırma Ticaret Odası, geleneksel Ramazan yardımları kapsamında ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen yardımlar, Bandırma Ticaret Odası'nın da katkılarıyla her yıl düzenli olarak devam ediyor. Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, bu yıl Ramazan Ayı'nda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan yardımların, market alışveriş çeki şeklinde sunulduğunu belirtti.

Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, konu ile ilgili açıklamasında, "Bandırma Ticaret Odası olarak her yıl ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yaptığımız yardımlar bu sene de devam etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gönderilen bütçe kadar Bandırma Ticaret Odası bütçesinden de koyularak oluşturulan kaynak bu sene market alışveriş çeki şeklinde değerlendirildi. Bandırma'da faaliyet gösteren bazı marketlerde geçerli olacak şekilde, her biri 1.000,-TL değerinde olan alışveriş çeklerinin dağıtımı meclis üyeleri tarafından yapıldı. Ayrıca Bandırma Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan alınan listelere göre ihtiyaç sahibi kişilerin adreslerine bırakıldı. Dağıtımlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli bir ramazan ayı olmasını diliyorum," dedi. - BALIKESİR