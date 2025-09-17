Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlere İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Esat Çetin, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal yaptığı konuşmada, "İstiklal Harbimizin son kurşunlarının atıldığı Bandırma'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümündeyiz. Bugün bizim gurur günümüz, bağımsızlığa ve özgürlüğe sevdalı Türk milletinin zafer günüdür. Milli Mücadele, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Samsun'a ulaştıran Bandırma Vapuru ile başlamış, son kurşunlar yine bu topraklarda atılmıştır. Böylesine büyük bir manevi mirasa sahip şehirde görev yapmaktan onur duyuyoruz. 17 Eylül 1922'de Ayyıldız Tepe'de Yarbay Vecihi Bey, Binbaşı Süleyman Bey ve 80 askerimiz şehit düşmüş, bu toprakları aziz kanlarıyla vatan kılmıştır. Ruhları şad olsun. Milli Mücadele bize birlik ve beraberlik içinde güçlü olmayı, milli değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmayı öğretmiştir. Bugün bize düşen görev, atalarımızın mirasına sahip çıkarak Cumhuriyetimizi daha da ileriye taşımaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Bandırma'mızın 103. Kurtuluş Günü'nü kutluyorum" dedi.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterimi gerçekleşti ve son olarak resmigeçit ile meydandaki tören son buldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından protokol, Ayyıldız Tepe Mahallesi'ndeki "Son Kurşun Anıtı"na geçti. Ayyıldız Tepe Şehitler Abidesi'nde mozoleye çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir manga asker "Saygı atışı" yaptı, ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Abdülhamit Pehlivan dua etti. Vatandaşlara ikramlar da verildi.

Kutlamalar akşam Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Ali Altay konseri ile son bulacak. - BALIKESİR