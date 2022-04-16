Bandırma Liman Başkanlığı, Bölge Başkanlığı oldu - Haberler

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Bandırma Liman Başkanlığı, Bölge Başkanlığı oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bandırma Liman Başkanlığı, Bölge Başkanlığı oldu

Balıkesir'in Bandırma Liman Başkanlığı, Bandırma Bölge Liman Başkanlığına dönüştürüldü.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma Liman Başkanlığı, Bandırma Bölge Liman Başkanlığına dönüştürüldü.

Bölge Liman Başkanlığı durumuna gelmesinden sonra Erdek ve Marmara Liman Başkanlıkları da Bandırma'ya bağlandı. Karar, 7 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de, "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" olarak yer aldı. Bandırma Bölge Liman Başkanlığı ile Erdek ve Marmara Liman Başkanlıklarının sorumluluk ve yetki alanları henüz belli olmadı. - BALIKESİR

Bandırma Liman Başkanlığı, Bölge Başkanlığı oldu

Bandırma Liman Başkanlığı, Bölge Başkanlığı oldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir, Marmara, Liman, Yerel, Haberler

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