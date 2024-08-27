Bandırma'dan İstanbul'a giden RoRo gemisi arızalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, gece 01.00'de Bandırma Çelebi Limanı'ndan İstanbul Ambarlı Limanı'na hareket eden 'İstanbul N' isimli RoRo gemisi, elektrik aksamındaki bir arıza sebebiyle Marmara Denizi açıklarında arıza yaptı. Arıza, gece saat 02.30 sularında ortaya çıktı ve gemi, yaklaşık 12 saati aşkın Marmara Adası'na doğru sürükleniyor.

Gemideki yolculardan alınan bilgilere göre, gemi Kapıdağ Yarımadası'nı geçtikten sonra elektriksel bir arıza meydana geldi. İlk müdahale geminin mürettebatı tarafından yapılmasına rağmen, arızanın nedeni tespit edilse de henüz çözüme ulaşılamadı.

Yetkililer, gemiye dışarıdan teknik destek sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Arıza giderilemezse, geminin römorkör aracılığıyla en yakın limana çekilmesi planlanıyor. - BALIKESİR