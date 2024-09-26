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Bandırma'daki Kavşak Kapatma Kararı Vatandaşları Bıktırdı

Bandırma'daki Kavşak Kapatma Kararı Vatandaşları Bıktırdı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde UKOME tarafından kapatılan kavşak, vatandaşlar arasında büyük tepkilere yol açtı. Trafik yoğunluğunun artması ve ulaşımda yaşanan sorunlar, acil bir çözüm bekliyor.

Balıesir'in Bandırma ilçesinde, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde kesişen yerdeki kavşak, Karayolları ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar gereği kapatıldı. Bu karar, vatandaşlar arasında büyük bir tepkiye sebep oldu.

Bursa-Çanakkale Yolu üzerinde bulunan Bandırma Giriş Katlı Kavşağı ile 6. Ana Jet Üssü Katlı Kavşağı'nın yapımı, 2022 yılının son çeyreğinde tamamlanmıştı. Ancak, projede olmayan bu kavşak, UKOME tarafından tamamen kapatıldı. Yolun kapanmasıyla birlikte, Bandırma'da trafik yoğunluğu arttı, vatandaşlar ulaşımda zorluk çekti ve şehir içi otobüs seferleri aksadı. Vatandaşlar, kararın doğru olmadığını ve acil bir şekilde geri alınması gerektiğini savunurken taksi şoförü Hakan Derebaşı, "Bu kavşağın kapanması çok kötü oldu. Bandırmalı vatandaşlar, sanayiye gitmek isteyen, hava üssüne gidecek olan vatandaş için hiç iyi olmadı. Şimdi bu kavşağın kapanmasıyla birlikte şehir içi ulaşımdaki otobüsler alt ışıklar tam 3 kez ışıkta durmak zorunda kalıyor ve Hamit Kaplan Caddesi'ni felç edecek. Acil bir durum olsa hastaneye nasıl ulaşılacak?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Şehir içi otobüs şoförü ise, "10 numaralı hat üzerinde aracı kullanıyorum. Bu kararın doğru olmadığını düşünüyorum. Atatürk Bulvarı'ndaki ışıklarda 3 sefer durmak zorunda kaldım. Sabahları hınca hınç dolu olan otobüste vatandaşları yapılan zulüm reva mı? Bizleri geçtik, tam hastane önü ve acil bir durum olsa ambulans ne yapsın?" şeklinde konuştu.

Araç şoförü Nizamettin Dişbudak da, "Bu yolun buradan kapanması insanlar için iyi olmadı. Bu istikameti kullanan vatandaşlar, alt ışıklarda 3 ışığa yakalanacak ve yukarı tekrar gelecek. Tam bir zaman kaybı ve hiç iyi olmadı. Bu kararın bir an evvel geri alınması gerekiyor. Kapatmak çözüm değil, alternatif yollar sunulması gerekir" diyerek, karara tepkisini dile getirdi.

Vatandaşların yoğun tepkileri, yetkililerin bir an evvel çözüm üretmesi gerektiğini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bandırma trafik

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