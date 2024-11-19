Bandırma'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis, kara ve deniz taşımacılığında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü kentte, trafik yoğunluğu arttı ve deniz otobüsü seferlerinde zorluklar yaşandı.
Balıkesir'in Bandırma İlçesinde, sabah yaşanan yoğun sis, deniz ve kara taşımacılığında aksamalara sebep oldu.
Bandırma'da sis sebebiyle trafikte görüş mesafesi düşerek şehir genelinde ulaşım olumsuz yönde etkilendi. Görüş mesafesi 50 metrelere kadar düşerken, özellikle şehrin belirli noktalarında trafik yoğunlaştı. Denizde de etkili olan sis sebebiyle Yenikapı-Bandırma ve Bandırma-Yenikapı deniz otobüsü seferlerinde zorluklar yaşandı. - BALIKESİR