Bandırma'da Yağış ve Fırtına Etkili Oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağış ve fırtına etkili oldu.

Bandırma'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren gök gürültülü yağış ve fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı rögarlar taştı. Sürücüler, araç trafiğin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde zor anlar yaşadı. Yağış etkisini fırtına ile iyiden iyiye kendisi gösterirken, hazırlıksız yakalananlar ise sırılsıklam oldu. - BALIKESİR