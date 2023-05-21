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Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı

Yerel Haberler

Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Haydarçavuş Mahallesi Atatürk Caddesinde 10 AHY 613 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet K.D (35). ara yoldan çıkarak 10 AJD 185 İshak S. hakimiyetindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin arkasında oturan Fulya Ö. motosikletten düşerek ayak bileğini kırdı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı - Yerel

Balıkesir Yerel Haberler

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