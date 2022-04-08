Bandırma'da şehit polisler için mevlit okutuldu

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk polis teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde şehit polis ve güvenlik görevlileri için mevlidi şerif okuttu.

Cuma namazı öncesi Hacıyusuf caminde okutulan mevlide İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı. Mevlidi şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, mevlitte okunan Kur'anı kerim, mevlidi şerif ve dualar şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Camiye gelen vatandaşlara, polisler tarafından gül suyu ve lokum ikram edildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel