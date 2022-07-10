Bandırma'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

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Bandırma'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Gökhan Dağlı - Yerel
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- Bandırma'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurban bayramının 1. günü gece başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

- Bandırma'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurban bayramının 1. günü gece başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Müdürlüğünün yazılı uyarısı ve AFAD tarafından vatandaşlara SMS yolu ile uyarılarda bulunuldu. Güne güneşli bir havayla başlayan vatandaşlar, aniden bastıran yağmur ve şiddetli gök gürültüsüne hazırlıksız yakalandı. 1 saat kadar süren yağış etkisini artırarak yollarda su birikintileri oluşmasına sebep oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken ilçenin ana caddelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı - Yerel

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