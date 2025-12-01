Bandırma'da Palamut Avında Yoğun İlgi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sahilde bulunan L İskele sabahın erken saatlerinden itibaren amatör olta balıkçılarının akınına uğradı. Liman içine giren palamut sürüsünü yakalamak isteyen vatandaşlar, iskelede adeta yer kapma yarışına girdi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte oltalarını denize atan balıkçılar, kısa sürede kovalarını doldurmayı başardı. Özellikle liman içinden geçen yoğun palamut sürüsü, bölgede balık bereketi oluşturdu. Vatandaşlar hem spor amaçlı hem de sezonun bu verimli döneminden faydalanmak için iskeleye koştu.

Bazı balıkçılar gün doğmadan iskeleye geldiklerini belirterek, "Sabah 5'ten beri buradayız. Bugün palamut çok. Neredeyse her atışta balık geliyor. Hem keyif yapıyoruz hem de kova doluyor" sözleriyle durumu anlattı.

Öte yandan L İskelede zaman zaman yoğunluktan kaynaklı kalabalık görüntüler oluşurken, balıkçılar birbirlerine yer açmakta zorlandı. Palamut akınının birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşların avlanma alanlarında kurallara uyması ve güvenli mesafeyi koruması konusunda uyarılarda bulundu. - BALIKESİR