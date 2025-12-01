Haberler

Bandırma'da Palamut Avında Yoğun İlgi

Bandırma'da Palamut Avında Yoğun İlgi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde amatör olta balıkçıları, sahildeki L İskele'de palamut sürüsünü yakalamak için sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya geldi. Kalabalık görüntüler oluşurken balıkçılar kova dolusu palamut yakalayarak sezonun bereketinden yararlandılar.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sahilde bulunan L İskele sabahın erken saatlerinden itibaren amatör olta balıkçılarının akınına uğradı. Liman içine giren palamut sürüsünü yakalamak isteyen vatandaşlar, iskelede adeta yer kapma yarışına girdi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte oltalarını denize atan balıkçılar, kısa sürede kovalarını doldurmayı başardı. Özellikle liman içinden geçen yoğun palamut sürüsü, bölgede balık bereketi oluşturdu. Vatandaşlar hem spor amaçlı hem de sezonun bu verimli döneminden faydalanmak için iskeleye koştu.

Bazı balıkçılar gün doğmadan iskeleye geldiklerini belirterek, "Sabah 5'ten beri buradayız. Bugün palamut çok. Neredeyse her atışta balık geliyor. Hem keyif yapıyoruz hem de kova doluyor" sözleriyle durumu anlattı.

Öte yandan L İskelede zaman zaman yoğunluktan kaynaklı kalabalık görüntüler oluşurken, balıkçılar birbirlerine yer açmakta zorlandı. Palamut akınının birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşların avlanma alanlarında kurallara uyması ve güvenli mesafeyi koruması konusunda uyarılarda bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüler infial yaratmıştı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı

Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı! Savunması skandal
Altında yükseliş hız kazandı! 5 haftanın en yüksek seviyesini gördü

Piyasalar alev aldı! Altın 5 haftanın en yüksek seviyesini gördü
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Görüntüler infial yaratmıştı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı

Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı! Savunması skandal
-27 derecede şortla yürüyenler: Sibirya'dan akılalmaz görüntüler

-27 derecede akılalmaz görüntü: Dondurucu soğukta böyle dolaştılar
Ünlü İsim, ehliyet sınavı için İstanbul'dan Malatya'ya 1100 km yol gitti

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Ehliyet sınavı için 1110 km yol gitti
Togg'dan 1 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

TOGG'dan herkesi araba sahibi yapacak kampanya! İki modelde geçerli
Almanya'dan gelen gurbetçi, lüks aracıyla köy yollarında ilgi odağı oldu

Herkes onu konuştu: Lüks aracıyla köy yollarında şov yaptı!
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Ajax taraftarı adeta stadı yaktı, hakem maçı erteledi

Adeta stadı yaktılar! Futbolcular sahadan kaçtı, maç ertelendi
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.