Bandırma'da otopark problemi gün geçtikçe büyüyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde her geçen yıl nüfusuyla birlikte araç sayısı da önemli oranda arttı. Nüfus artışına oranla araç sayılarının artmasıyla birlikte Bandırma'da otopark sıkıntısı had safhaya ulaştı.

Bandırma'da resmi olarak trafiğe kayıtlı yaklaşık 70 bin civarında araç var. Yerel Seçimler öncesinde tüm belediye başkan adayların vaat ettikleri projelerin en başında gelen otopark problemi birçok vaat verilmesine rağmen çözümü noktasında herhangi bir adım atılmıyor. Sahil Bandında yer alan otopark, işletmeciliği Bandırmaspor'a ait katlı otopark hizmet vermesine rağmen şehrin giderek büyüyen araç park etme sorununa bir türlü cevap veremiyor. Aynı zamanda vatandaşlar var olan otoparklardaki park ücretlerini çok buluyor.

Araç sürücüleri, otoparklarda yer bulamayınca araçlarını park etmek için Bandırma'nın cadde ve sokaklarını dolaşmak zorunda kalıyorlar. Bu da; cadde ve sokaklarda trafik açısından yoğunluk ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermesinin yanında dar olan kaldırımlara park yapılması nedeniyle de yayalar açısından ayrı bir sıkıntı doğuruyor. Park etmekte sorunu yaşayan bazı vatandaşlar araçlarının dörtlülerini yakarak ikinci sıra park yapmak zorunda bu durumda yavaş ilerleyen trafiği durdurma noktasına getiriyor. - BALIKESİR