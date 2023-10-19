Bandırma'da Muhtarlar Günü kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Türkiye Muhtarlar Derneği Bandırma Şube Başkanı Hüseyin Kocabıyık, Bandırma Muhtarlar Derneği Başkanı Nur Hancıoğlu, siyasi partilerin ilçe başkanlar ve mahalle muhtarları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bandırma Muhtarlar Derneği Başkanı Nur Demir Hancıoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Nur Hancıoğlu şunları kaydetti: "2972 sayılı kanun çerçevesinde muhtarlık seçimlerine adaylık usulü getirilmelidir. -5393 Sayılı Belediye kanunun 9. Maddesinde değişikliğe giderilmeli, maddedeki muğlak ifadelerin yerine daha somut ifadeler konulmalıdır. Muhtarın mahalleyi ilgilendiren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonlarına katılması sağlanmalı ve bu komisyon kararlarında muhtarlara oy hakkı tanınmalıdır. Demokrasinin temel taşı olan muhtarlarımızın yeni bir "Muhtarlık Kanunu" ile kamu yararı için ihtiyaç duyulan ve hak ettiği yetkilere kavuşması dileği ile bu günün kazanılması için emek veren herkese Güncel yasalarla daha işlevli hale gelmesi gereken muhtarlar için 19 Ekim'i kutlama günü ilan eden ve "Ben de Türkiye'nin muhtarıyım" diyerek camiamıza verdiği önemi her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Bizler için özel olan bu gün Gazze'deki saldırılardan söz etmemek olmaz, ölen binlerce insan ve çocuklar için rahmet diliyorum. İsrail'in El Baptist hastanesine yaptığı saldırı insanlık suçudur. Muhtarlık olarak yetki ve bütçe olmamasına rağmen mahallesinin sorunlarının çözümü için büyük bir özveri ile çalışan, yoktan var ederek mahallesinin dertlerine derman olmaya çalışan muhtarlarımızın Yeni ve eski tüm muhtarlarımızın "Muhtarlar Günü"nü kutluyorum. Bu vesile ile ebediyete intikal etmiş muhtarlarımızı da rahmetle anıyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günümüz kutlu olsun" dedi. - BALIKESİR