Bandırma'da kurban bayramı yoğunluğu başladı - Haberler

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Bandırma'da kurban bayramı yoğunluğu başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bandırma'da kurban bayramı yoğunluğu başladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurban bayramı öncesi çarşıda yoğunluk başladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurban bayramı öncesi çarşıda yoğunluk başladı.

Vatandaşlar bayramlık alışveriş için şehir merkezinde bulunan işletmelerde yoğun oluşturmaya başladı. Alışverişlerini son zamana bırakmayan vatandaşlar hazırlıklarını sürdürüyor. Bandırma'da beklenen yoğunluk yaşanırken esnaflar kalabalığın alışverişe yansımadığını belirtti. Yiyecek ve giyim reyonlarında yoğunluk oluşurken, çocuklarına ve kendilerine bayramlık kıyafet almak isteyen vatandaşlar giyim dükkanlarını dolaşıp, bayram şekeri almak isteyen vatandaşlar da şeker ve baklava satılan dükkanlara uğruyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

alışveriş Balıkesir Yerel Haberler

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