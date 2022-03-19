BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde merkezde ve kırsal mahalleler de kar yağışı etkili oldu.

Bandırma'da kar etkili oldu gece geç saatlerde etkisini gösreten kar yağışı kırsal mahallelerde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden duyurusunu yaptığı soğuk hava ile birlikte kar Bandırma'nın yüksek kesimleri ve kırsal köylerde etkili oldu. Bandırma Belediyesi Fen İşleri birimi Bandıma'nın yüksek kesinlerinde olan Levent Kayacık Mahallelerini kar küreme araçlarıyla yollarda biriken karları açtı. Zaman zaman fırtına şeklinde yağan kar tipi şeklinde yağarak kuytu yerlerde kar birikmesine neden oldu. Kar yağışı ve soğuk havanın bölgede pazartesi güne kadar devam etmesi bekleniyor. Kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı Bandırma'nın iç kesimlerinde sadece araçların üzerler yüksek kesimlerinde de yollar kar tuttu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel