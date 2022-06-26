Bandırma'da hortum paniği - Bandırma'da hortum paniği Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Yeşilçomlu Mahallesinde tarlada hortum oluştu. - Bandırma'da hortum paniği BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Yeşilçomlu Mahallesinde tarlada hortum oluştu. Hortum samanları havalandırırken, o anlar tarla sahipleri tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Bandırma'nın Yeşilçomlu köyünde aniden oluşan hortumu görünce şaşkınlık yaşadı. Tarlanın ortasında oluşan hortum samanları metrelerce havalandırdı. Bu sırada yoldaki vatandaşlar, hortumun oluştuğu yere yanaşırken, o anları cep telefonuyla kaydeden arkadaşı kendisini uyardı. Hortum bir süre etkili olurken, daha sonra havalanan samanlar etrafa saçıldı. İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

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