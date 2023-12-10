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Bandırma'da Hava Sıcaklıklarının Artmasıyla Vatandaşlar Sahile Akın Etti

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar sahile ve parklara akın etti. Soğuk hava ve yağışın etkisinde olan Bandırma'da bu hafta sonu hava sıcaklıkları hissedilir şekilde artış gösterdi. Vatandaşlar, sahilde güneşli günün tadını çıkarttılar.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde artmasıyla birlikte vatandaşlar sahile ve parklara akın etti.

Geçtiğimiz son haftalarda soğuk hava ve sağanak yağışın etkisinde olan Bandırma'da bu hafta sonu hava sıcaklıkları hissedilir şekilde artış gösterdi. Bu durumu fırsat bilen vatandaşlar, sahili ve sokakları doldurdu. Çay ve çekirdeklerini alan bazı vatandaşlar, sahilde güneşli günün tadını çıkarttılar. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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