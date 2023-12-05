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Bandırma'da Hastane Kavşağındaki Trafik Sorunu Velileri ve Öğrencileri Tehlike Altında Bırakıyor

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve okulların bulunduğu bölgede trafik sorunu devam ediyor. Hastane kavşağındaki yoğunluk nedeniyle veliler ve öğrenciler tehlike altında. Veliler, sorunun çözülmesi için geçici açılan yola araçlarını koyarak yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve okulların bulunduğu bölgede trafik sorunu devam ediyor.

Bandırma'nın kanayan yarası olan hastane kavşağı sabah saatlerinde ciddi trafik yoğunluğuna neden oluyor. Bandırma Belediyesi'nin bölgede gidiş tarafında geçici olarak açılan yolun vatandaşa ait olması nedeniyle arsa sahibinin yolu kapatmak istemesi, Özel bir eğitim kurumundaki öğrencileri ve velileri sıkıntıya sokuyor. 2019 yılından beri kurumlarla yapılan resmi yazışmalar sonrası sonuç alamayan eğitim kurumu, çözümü şahıs arazi üzerinden açılan yolu veliler olarak araçlarıyla kapatarak seslerini yetkililere duyurmaya çalıştıklarını belirttiler. Geçici açılmış olan yolun alternatif bir yerden açılmasını talep eden veliler bir an evvel sorunun çözülmesini istediklerini söylediler. Öte yandan da sabah trafik yoğunluğundan dolayı yolu kullanan servis şoförleri ve diğer araç sürücüleri yolun kapanmasından kaynaklı ilerlemeyen trafiğe tepkilerini korna çalarak gösterdi.

Bölgede eğitim veren okulun yetkilisi Yavuz Yuvalı "2019 yılından beri Bandırma Belediyesi ve çeşitli kurumlarla yazışmalarımız sonrasında istediğimiz neticeyi henüz almış değiliz. Geçici olarak geçen yol, şahsa ait bir alandır. Bandırma'nın kanayan yarası olan Hastane kavşağındaki sabah yoğunluğu nedeniyle geçici olarak yol bu şahıs arazisi üzerinden verildi. Biz kurum olarak, veliler ve öğrencilerimiz yoğun trafik yüzünden tehlike altında. Uzun zamandır verdiğimiz mücadelede net bir sonuç alamadığımız için bu geçici açılan yola araçlarımızı koyarak sesimizi duyurmak istedik. Yasal başvurulardan sonuç alamadık. Bu durumdan eğitim kurumu olarak bizler olsun, velilerimiz olsun, öğrencilerimiz çok şikayetçi ve bizlere destek verdiler" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Balıkesir Eylül Yerel Yaşam Güncel Haberler

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