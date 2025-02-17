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Bandırma'da Halı Sanatında Yeni Trend: Sprey Boya ile Dönüşüm

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Sosyal medyada hızla yayılan sprey boya akımı, Bandırma'da eski halıları sanata dönüştürüyor. Kullanılmayan halılar, özgün desenlerle yeniden hayat buluyor.

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan ve eski halıları sanata dönüştüren sprey boya akımı, Bandırma'da da ilgi görmeye başladı.

Kullanılmayan veya eskimiş halılar, özgün desenler ve figürlerle yeniden hayat buluyor. Bu yeni trendin dikkat çeken örneklerinden biri, Ayyıldız Mahallesi'ndeki bir kahvede sergilendi.

Dövme sanatçısı Erdinç Engin (32), kahve işletmecisi Erkan Yılan'ın sosyal medyada görüp beğendiği bir kadın figürünü halıya resmetti. Yılan'ın bin 500 liraya satın aldığı halı, Engin'in dokunuşuyla sanatsal bir esere dönüştü. Sprey boya ile yapılan bu çalışma, halının orijinal motifleriyle modern çizgileri buluşturarak mistik ve etkileyici bir görünüm kazandırdı.

Bu tarz sanat eserleri, hem nostaljik hem de yenilikçi bir yaklaşım sunarak eski eşyaları değerlendirme akımına farklı bir boyut kazandırdı. Bandırma'da başlayan bu sanat akımının, önümüzdeki günlerde daha fazla ilgi görmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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