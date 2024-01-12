Üye Girişi
Haberler

Bandırma'da Fırtına Nedeniyle Sahilde Demirli Kayık Battı

Güncelleme:
Abone Ol

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde günlerdir etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle sahilde demirli olan bir kayık battı. Sahibi tarafından çıkartma girişimleri yapıldı ancak başarılı olunamadı. Kayık, vinç yardımıyla battığı yerden kurtarıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahilde demirlenen kayık günlerdir etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle dibe battı.

Bandırma'da günlerdir etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına nedeniyle, Bandırma sahilinde demirlenen minik kayık battı. Köprüye bağlı olan kayık, sahibi tarafından çıkartmak için girişimlerde bulunmasına rağmen çıkartamadı. Bir süre çıkartma girişimi devam etti ancak çıkmayacağını anlayınca kıyıya kadar sürükledi. Ardından vinç vasıtasıyla kayığını battığı yerden kurtarmayı başardı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir Fırtına Denizcilik Hava Durumu Doğal Afetler Yerel Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title