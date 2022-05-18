Bandırma'da fırtına etkili oluyor - Haberler

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Bandırma'da fırtına etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bandırma'da fırtına etkili oluyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji yetkililerinin fırtına uyarısı sonrasında Bandırma'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar zaman zaman fırtınaya dönüştü. Hızı saatte 65 kilometreye ulaşan fırtına, Bandırma sahilinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına sebebiyle sabah Bandırma'dan kalkacak deniz otobüsü seferini iptal edildiği bildirildi. Bandırma Limanı'nda da zaman zaman aksamalar oluyor. İlçedeki birçok balıkçı teknesi denize açılamazken, balıkçı barınağında duran tekneler beşik gibi sallandı. Sahil şeridindeki dalgakıranda dev dalgalar meydana geldi. Sahil bandında bulunan bazı çay bahçelerinin çatı kaplamaları ve brandaları zarar gördü. Fırtınanın bugün akşam saatlerinde etkisini yağmurla birlikte etkisini azaltacak. Hava sıcaklığı 11 derecelere düştü. - BALIKESİR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji, Balıkesir, Fırtına, Yerel, Haberler

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