Bandırma'da engellilerin gününde tartışma

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Engelliler Haftası kutlama törenine yaşanan tartışmalar damga vururken, engelli derneklerinin yapacakları konuşmaların engellenmesi, programa gölge düşürdü.

Bandırma Cumhuriyet Meydanında Engelliler Haftası kutlaması için protokol mensupları, engelli dernekleri ve STK'lar yerini aldı. Çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Neziha Solak günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Belediye Başkan Vekili Fatma Sibel Salı ve engelli dernekleri başkanlarının konuşmaları yapılmadan ve özel çocuklardan oluşan halk oyunları ekibi gösterilerini yapamadan tören sona erdirildi. Yaşanan bu olaya tepki gösteren Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, "Daha 10 dakika önce Müdürümüz tamam dedi bize. Burada dernek başkanları konuşacak dedi. Burada emek veren çocuklarımız burada bekliyor. 10 yıldır çocukların emeklerini, mücadelelerini sergilemek istiyorlar. Programı bitiriyorlar. Protesto ediyor ve burada oynamıyoruz" dedi.

Daha sonra Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nihat Karakazım'ın araya girmesiyle halk oyunu ekibi gösterisini sundu. Törenin bitmesinin ardından Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nihat Karakazım, "Burada öncelikle İlçe Sosyal Hizmetler Müdürümüzün bir sorumluluğu yoktur. Burada Bandırma'da iki kuruluşun etkinliği gibi lanse edilmiş. Diğer dernekler yok sayılmıştır. Ben de bu vesile ile Kent Konseyi Engelsiz Meclisi başkanlığı görevimden istifa ediyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel