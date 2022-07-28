Bandırma'da deniz seferleri iptal edildi Bandırma'da deniz seferleri iptal edildi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saatteki hızı 40 kilometreye kadar çıkan poyraz, deniz seferlerinin iptal olmasına neden oldu. Bandırma'da deniz seferleri iptal edildi BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saatteki hızı 40 kilometreye kadar çıkan poyraz, deniz seferlerinin iptal olmasına neden oldu. Bandırma'da denizde oluşan dalgalar nedeniyle yük gemileri açıkta demir atarken, İstanbul Kadıköy'e yapılması gereken deniz otobüsü seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Şiddetli fırtına ve hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle muhtemel orman yangınlarına karşı da yetkililer sık sık vatandaşları ormanlık bölgelerde ateş yakmamaları konusunda uyarıyor. Yerel İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı Balıkesir Yerel Haberler

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