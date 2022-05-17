Bandırma'da cadde üzerinde gezen kokarca itfaiye ekipleri tarafından yakalandı - Haberler

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Bandırma'da cadde üzerinde gezen kokarca itfaiye ekipleri tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bandırma'da cadde üzerinde gezen kokarca itfaiye ekipleri tarafından yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Yamanegeli Caddesi üzerinde başıboş gezen kokarca itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesi Yamanegeli Caddesi üzerinde başıboş gezen kokarca itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye bilgiye göre, Bandırma Yamanegeli Caddesi'nde çocuklar sincaba benzer bir hayvan gördü. Çocuklar durumu itfaiyeye bildirdi. Caddeye gelen itfaiye ekipleri, hayvanın kokarca olduğunu tespit ederek yakalayıp bir ağın içine koydular. Vatandaşların şaşkın bakışları atında götürülen kokarcanın doğal ortamına salıncağı belirtilirken, hayvanın ilçe merkezine nasıl geldiği bilinmiyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir, İtfaiye, Yerel, Haberler

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