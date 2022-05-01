Bandırma'da bayram arefesi yoğunluğu

Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte, alışveriş telaşı hız kazandı. Vatandaşlar bayramlık alışveriş için şehir merkezinde bulunan işletmelerde yoğun oluşturmaya başladı. Alışverişlerini son zamana bırakmayan vatandaşlar hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle marketler, şeker ve çikolata satılan işyerleri, tekstil ve kolonyacılarda yoğunluk yaşanıyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel